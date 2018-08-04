جامعة المنصورة تحتل الترتيب الثالث على الجامعات المصرية لتصنيف ويبومتركس

الدقهلية شريف الديب

صنفت جامعة المنصورة فى الترتيب الثالث على مستوى الجامعات المصرية، وذلك وفقا لما أصدرته مؤسسة ويبوميتريكس "Webometrics" نتائج التقييم المبدئي لمواقع الجامعات العالمية للنصف الثانى من العام الحالي "يوليو 2018"، والذى بين تقدم جامعة المنصورة عالمياً إلى الترتيب 1284بدلا من الترتيب 1351 عالمياً وفى الترتيب السابع عشر إفريقياً والثالث محلياً بين الجامعات الحكومية.

والجدير بالذكر أن تقييم ويبوميتركس العالمي للجامعات هو أكبر نظام لتقييم الجامعات العالمية ويختص بقياس جودة الخدمات التعليمية والبحثية على الإنترنت حيث يغطي أكثر من 20 ألف جامعة على مستوى العالم وينشر منهم 12000 جامعة، وهو تقييم نصف سنوي حيث يصدر في شهري يناير ويوليو من كل عام ويصدر في اسبانيا عن المجلس الأعلى للبحث العلمي .

وأكد الدكتور محمد القناوى رئيس الجامعة أن نتائج التصنيف الجديدة تظهر تقدم ملحوظ لترتيب الجامعة دوليا كما يبين التصنيف تميز الجامعة محلياً وعربيا وأفريقيا والذى يعد دليل على رسوخ الأسس التي بنيت عليها الخطط الإستراتيجية في الجامعة وخطط البحث العلمى وجهود اعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وكذلك البوابة الإلكترونية للجامعة.