توزيع 80 صندوق قمامة بدسوق وإدارج الصرف بعدد من القرى فى خطة أفاق 2020

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مدينة دسوق، اليوم السبت، حملة نظافة ورفع القمامة المتراكمة بالأراضى الفضاء بشارع فرج الصايغ وطريق قلين، وطالب اللواء حمدى الحشاش مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب كفر الشيخ، ورئيس مركز ومدينة دسوق، المواطنين بالالتزام والتعاون مع جهاز النظافة والتجميل ووضع القمامة فى أماكنها المخصصة.

وعقد أحمد عيسى نائب رئيس مركز ومدينة دسوق، لشئون النظافة والتجميل، اجتماعًا بحضور رؤساء الاحياء ونوابهم وجميع ملاحظين النظافة، لمناقشة منظومة العمل بالنظافة ومعوقات، وبدء العمل على توزيع 80 صناديق القمامة الجديدة بالأماكن المحرومة بحى شمال وجنوب والتنبيه على أصحاب المحلات بوضع صندوق قمامة صغير بلاستك بغطاء أمام كل محل وقيام المعدات بالورديات الثلاثة بتفريغه أولًا بأول، وتفعيل محاضر النظافة للمخالفين من المواطنين الذين يقوم بالقاء القمامة من شرفات المنازل والطريق العام بكل منطقة وتفعيل قرار رئيس رئيس الجمهورى رقم 106 لسنة 2012 بشأن القاء المخلفات بالطرق العامة والميادين وغير الأماكن المخصصة لها.

وعلى جانب آخر ناقش اللواء حمدى الحشاش مساعد محافظ كفر الشيخ، لمنطقة غرب كفر الشيخ، شكاوى المواطنين باللقاء الجماهيرى الأسبوعى بقاعة الاجتماعات، مشددًا على مديرى المصالح الخدمية، وأعضاء المجلس التنفيذى لمركز ومدينة دسوق بالتسيير على المواطنين خلال فترة اضافة المواطنين وتوعيه المواطنين بالمواعيد المحدد لإضافة الوليد على البطاقات وإزالة المعوقات وتقديم كافة الدعم للتموين بالموظفين والأماكن لحين الانتهاء من تسجيل المواليد الجديدة.

وقال مساعد المحافظ، إنه وافق على إدراج توصيل الصرف الصحى لتجمع صقر والفار بقرية كنيسة الصرادوسى ضمن مشروع أفاق 2020، مؤكدًا أنه وجه بسرعة بإصلاح خطوط الصرف الصحى بمدرسة بجع المدارس، وبحى دحروج، ورفع مطالب الأهالى للواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل على أقساط شهرية.