تموين بورسعيد: تعديل مواعيد استقبال إضافة المواليد بسبب عيد الأضحى

بورسعيد- السيد فلاح

قال ناصر ثابت، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، إنه تم تعديل مواعيد استقبال المواطنين لإضافة المواليد الجدد بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك.

أضاف مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه نظرًا لإجازة عيد الأضحى المبارك ستكون مواعيد مواعيد استقبال المواطنين لإضافة المواليد الجدد كالتالى: الأسبوع الأول من أول أغسطس إلى 8/10، والأسبوع الثانى من 8/11 إلى 8/17، والأسبوع الثالث من 8/18 إلى 8/31، والأسبوع الرابع من 9/1 إلى 9/7، والأسبوع الخامس من 9/8 إلى 9/14، والأسبوع السادس من 9/15 إلى 9/21، والأسبوع السابع من 9/22 إلى 9/28، والأسبوع الثامن من 9/28 إلى 10/5، والأسبوع التاسع من 10/6. الى 10/12، والأسبوع العاشر من 10/13 إلى 10/20.

وأوضح"ثابت"، أنه تقرر أن يتم خلال الأسبوع الحادى عشر والثانى عشر من 2018/10/21 حتى 2018/11/7 تسجيل المتخلفين عن مواعيدهم ومراجعة ماتم تسجيله.