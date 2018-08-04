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السبت، 04 أغسطس 2018 07:21 م
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تموين الأقصر تضبط 536 كيلو لحوم منتهية الصلاحية فى حملة بالقرنة

السبت، 04 أغسطس 2018 07:02 م
تموين الأقصر تضبط 536 كيلو لحوم منتهية الصلاحية فى حملة بالقرنة جانب من الحملة
الأقصر – أحمد مرعى
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شنت مديرية التموين برئاسة الدكتور تامر صلاح  وكيل الوزارة بالأقصر حملة موسعة بالتنسيق مع اداره تموين القرنة ومديريتى الطب البيطرى والصحة، ومباحث تموين الأقصر، وذلك فى إطار متابعة المحال التجارية وثلاجات حفظ اللحوم والدواجن بمحافظة الأقصر.
 
وأسفرت الحملة عن ضبط 516 كيلو لحوم منتهية الصلاحية، و20 كيلو لحوم مجهولة المصدر، و18 كيس وراك منتهى الصلاحية، وطبق لانشون مجهول المصدر، وقطعة جبنه رومى بدون بيانات، و12 علبة أرز بلبن منتهية الصلاحية، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 584 / 585 جنح القرنة، واتخاذ الاجراءات القانونية.
 
1. تموين الأقصر تضبط 536 كيلو لحوم منتهية الصلاحية في حملة بالقرنة
تموين الأقصر تضبط 536 كيلو لحوم منتهية الصلاحية في حملة بالقرنة

2. جانب من حملة ضبط اللحوم المنتهية بالقرنة
جانب من حملة ضبط اللحوم المنتهية بالقرنة

3. تموين الاقصر تواصل حملاتها علي المحلات بالمدن المختلفة
تموين الاقصر تواصل حملاتها علي المحلات بالمدن المختلفة

 


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