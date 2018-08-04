تموين الأقصر تضبط 536 كيلو لحوم منتهية الصلاحية فى حملة بالقرنة

الأقصر – أحمد مرعى

شنت مديرية التموين برئاسة الدكتور تامر صلاح وكيل الوزارة بالأقصر حملة موسعة بالتنسيق مع اداره تموين القرنة ومديريتى الطب البيطرى والصحة، ومباحث تموين الأقصر، وذلك فى إطار متابعة المحال التجارية وثلاجات حفظ اللحوم والدواجن بمحافظة الأقصر.

وأسفرت الحملة عن ضبط 516 كيلو لحوم منتهية الصلاحية، و20 كيلو لحوم مجهولة المصدر، و18 كيس وراك منتهى الصلاحية، وطبق لانشون مجهول المصدر، وقطعة جبنه رومى بدون بيانات، و12 علبة أرز بلبن منتهية الصلاحية، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 584 / 585 جنح القرنة، واتخاذ الاجراءات القانونية.