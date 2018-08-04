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خالد صلاح
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تقرير سعودى: الحوثيون زرعوا مليون لغم فى اليمن خلال 3 سنوات

السبت، 04 أغسطس 2018 04:47 م
تقرير سعودى: الحوثيون زرعوا مليون لغم فى اليمن خلال 3 سنوات الميليشيات الحوثية
أ ش أ
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كشف المكتب الإعلامي للمشروع السعودى لنزع الألغام فى اليمن (مسام)، اليوم السبت، أن الميليشيات الحوثية زرعت مليون لغم فى الأراضي اليمنية خلال ثلاث سنوات، خلفت ألفا و194 من الضحايا الأبرياء حتى الآن، بينهم 216 طفلا.

وقال أسامة القصيبي مدير عام مشروع (مسام) وفقا لقناة (العربية) الإخبارية، إن فرق (مسام) لنزع الألغام والموزعة على مناطق عدة باليمن تمكنت خلال أسبوعين منذ انطلاق المشروع من نزع 919 لغما وعبوة ناسفة في كل من تعز والساحل الغربي وبيحان وعسيلان وصعدة وشبوة ومأرب.

وأضاف أن الأغام في معظمها مضادة للآليات والأفراد ومحرمة دوليا ومن مصادر مختلفة، فضلا عن الألغام محلية الصنع أو الإيرانية المنشأ وعددها 288 لغما.
وأشار القصيبي، إلى تطوير الميليشيات الحوثية للألغام المضادة للمركبات وتحويلها إلى ألغام مضادة للأفراد ليتسنى لها استخدامها في مشروعها الطائفي التوسعي القائم على الإرهاب وتخويف الآمنين.


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