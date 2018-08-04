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تقرير سرى للأمم المتحدة: بيونج يانج تحاول بيع أسلحة للحوثيين فى اليمن

السبت، 04 أغسطس 2018 04:20 ص
تقرير سرى للأمم المتحدة: بيونج يانج تحاول بيع أسلحة للحوثيين فى اليمن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون
رويترز
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 قال تقرير سرى للأمم المتحدة أمس الجمعة، إن كوريا الشمالية لم توقف برامجها النووية والصاروخية فى خرق لعقوبات الأمم المتحدة .

وقُدم هذا التقرير الذى أعده خبراء مستقلون يراقبون عقوبات الأمم المتحدة إلى لجنة عقوبات كوريا الشمالية بمجلس الأمن الدولى فى ساعة متأخرة من مساء الجمعة.

وقال التقرير إن التعاون العسكرى المحظور بين كوريا الشمالية وسوريا "مستمر بلا انقطاع"، ولم ترد بعثة كوريا الشمالية فى الأمم المتحدة على طلب للتعليق على التقرير. 

وأضاف التقرير أن كوريا الشمالية تحاول بيع أسلحة إلى الحوثيين فى اليمن.

 
 

 


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