تقرير سرى للأمم المتحدة: بيونج يانج تحاول بيع أسلحة للحوثيين فى اليمن

وقُدم هذا التقرير الذى أعده خبراء مستقلون يراقبون عقوبات الأمم المتحدة إلى لجنة عقوبات كوريا الشمالية بمجلس الأمن الدولى فى ساعة متأخرة من مساء الجمعة.

وقال التقرير إن التعاون العسكرى المحظور بين كوريا الشمالية وسوريا "مستمر بلا انقطاع"، ولم ترد بعثة كوريا الشمالية فى الأمم المتحدة على طلب للتعليق على التقرير.

وأضاف التقرير أن كوريا الشمالية تحاول بيع أسلحة إلى الحوثيين فى اليمن.