تعرف على "مهدى الحاراتى" تاجر الموت القطرى المتورط فى محاولة اغتيال "حفتر"

كتب هاشم الفخرانى

فى حلقة جديدة من مسلسل دعم قطر للإرهاب والمتطرفين فكريًا، فضحت صفحة "قطريليكس" المحسوبة على المعارضة القطرية، واحدًا من أذرع الأخطبوط القطرى فى منطقة الشرق الأوسط، هو "المهدى الحاراتى" تاجر الموت القطرى، وهو أيرلندى من أصول ليبية قاتل فى كوسوفو والعراق ويعد من أبرز مساعدى عبد الكريم بلحاج زعيم مليشيا الفوضى القطرية فى ليبيا.



الحارارتى

ويعرف عن "الحاراتى" أنه على علاقة وطيدة بجماعة الإخوان وإمارة الإرهاب قطر، حيث سافر إلى الدوحة والتقى بمسئوليين قطريين، ومولته قطر لإرسال مقاتليين إلى ليبيا لمواجهة الجيش الليبى، وتورط فى محاولة اغتيال المشير خليفة حفتر، وفى عام 2011 تولى قيادة ثوار ليبيا لنشر الفوضى بدعم من تنظيم الحميدين الإرهابى، كذلك فى عام 2012 توجه إلى سوريا لتأسيس مليشيات مسلحة منه لواء الأمة الإرهابى.