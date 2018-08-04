video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 04 أغسطس 2018 06:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على "مهدى الحاراتى" تاجر الموت القطرى المتورط فى محاولة اغتيال "حفتر"

السبت، 04 أغسطس 2018 05:49 م
تعرف على "مهدى الحاراتى" تاجر الموت القطرى المتورط فى محاولة اغتيال "حفتر" تميم بن حمد
كتب هاشم الفخرانى
إضافة تعليق

فى حلقة جديدة من مسلسل دعم قطر للإرهاب والمتطرفين فكريًا، فضحت صفحة "قطريليكس" المحسوبة على المعارضة القطرية، واحدًا من أذرع الأخطبوط القطرى فى منطقة الشرق الأوسط، هو "المهدى الحاراتى" تاجر الموت القطرى، وهو أيرلندى من أصول ليبية قاتل فى كوسوفو والعراق ويعد من أبرز مساعدى عبد الكريم بلحاج زعيم مليشيا الفوضى القطرية فى ليبيا.

الحارارتى
الحارارتى

 

ويعرف عن "الحاراتى" أنه على علاقة وطيدة بجماعة الإخوان وإمارة الإرهاب قطر، حيث سافر إلى الدوحة والتقى بمسئوليين قطريين، ومولته قطر لإرسال مقاتليين إلى ليبيا لمواجهة الجيش الليبى، وتورط فى محاولة اغتيال المشير خليفة حفتر، وفى عام 2011 تولى قيادة ثوار ليبيا لنشر الفوضى بدعم من تنظيم الحميدين الإرهابى، كذلك فى عام 2012 توجه إلى سوريا لتأسيس مليشيات مسلحة منه لواء الأمة الإرهابى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. قطر في ورطة مع أمريكا بسبب مطار كينيدى

قطر

ليبيا

خليفة حفتر

الدوحة

مهدى الحاراتى

تنظيمات ارهابية

مكافحة الارهاب

اخبار العرب

اخبار عربية




لا تفوتك
تعرف على أهداف مشروع تنمية أرض الفيروز× 5 معلومات

تعرف على أهداف مشروع تنمية أرض الفيروز× 5 معلومات

أجيرى يعترض على موعد مباراة مصر والنيجر ويطلب تأجيلها 48 ساعة

أجيرى يعترض على موعد مباراة مصر والنيجر ويطلب تأجيلها 48 ساعة

الرياضة المصرية فى يوم.. الزمالك يستضيف زعيم الثغر بالجولة الثانية للدورى.. الأهلى يواصل الاستعداد لمواجهة المصرى.. اجتماعات تشاورية لمجلس الجبلاية لإكمال جهاز المنتخب الجديد

الرياضة المصرية فى يوم.. الزمالك يستضيف زعيم الثغر بالجولة الثانية للدورى.. الأهلى يواصل الاستعداد لمواجهة المصرى.. اجتماعات تشاورية لمجلس الجبلاية لإكمال جهاز المنتخب الجديد

"الزراعة" وصول 4566 عجلا و12 ألف رأس جمل و660 طن لحوم استعدادا لعيد الأضحى.. توفير جميع الأختام بالمجازر.. ولجان بيطرية مكثفة بأسواق الماشية والأغنام للكشف على الأضاحى.. والأسواق تحت عين الأجهزة لضبط أوضاعها

"الزراعة" وصول 4566 عجلا و12 ألف رأس جمل و660 طن لحوم استعدادا لعيد الأضحى.. توفير جميع الأختام بالمجازر.. ولجان بيطرية مكثفة بأسواق الماشية والأغنام للكشف على الأضاحى.. والأسواق تحت عين الأجهزة لضبط أوضاعها

الطرق: حظر دخول المقطورات للقاهرة الكبرى نهاية سبتمبر المقبل

الطرق: حظر دخول المقطورات للقاهرة الكبرى نهاية سبتمبر المقبل

أحمد حجازى يبدأ رحلة دورى الدرجة الأولى الإنجليزى مع ويست بروميتش

أحمد حجازى يبدأ رحلة دورى الدرجة الأولى الإنجليزى مع ويست بروميتش

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة