video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 04 أغسطس 2018 05:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على عنبرة سلام الخالدى التى احتفل "جوجل" بالذكرى الـ121 لميلادها

السبت، 04 أغسطس 2018 04:55 ص
تعرف على عنبرة سلام الخالدى التى احتفل "جوجل" بالذكرى الـ121 لميلادها جوجل يحتفل بالذكرى الـ121 لميلاد الكاتبة عنبرة سلام الخالدى
كتب إسلام جمال
إضافة تعليق

احتفل محرك البحث الشهير "جوجل" بالذكرى الـ121 لميلاد الكاتبة والروائية والأديبة اللبنانية عنبرة سلام الخالدى، من خلال تغيير واجهة المحرك الرئيسية، برسم كاريكاتورى لها ما بين دفات الكتب وأوراق الشعر.

 

جوجل يحتفل بذكرى ميلاد عنبرة سلام الخالدى
جوجل يحتفل بذكرى ميلاد عنبرة سلام الخالدى

 

ولدت عنبرة، فى بيروت عام 1897م لعائلة محافظة، كان والدها سياسياً متقدماً، ووالدتها سيدة متعلمة من عائلة عريقة، تلقت علومها الأساسية فى مدارس أهلية وأخرى أجنبية منها مدرسة مار يوسف، ثم عكفت على الدروس المنزلية بعد قيام الحرب العالمية الأولى، ويشار إلى أنها ختمت القرآن الكريم فى العاشرة من عمرها.

عنبرة سلام الخالدى فى سن الشباب
عنبرة سلام الخالدى فى سن الشباب

 

فى عام 1925م سافرت إلى إنجلترا ودرست اللغة الإنجليزية والآداب، وفى عام 1929م تزوجت عنبرة من أحمد سامح الخالدى مدير الكلية العربية، حيث سافرت معه إلى القدس، وفى عام 1948م هاجرت مع زوجها من القدس إلى لبنان، وقد ظلت تساند زوجها فى نشاطاته التربوية والثقافية حتى توفى عام 1951م.

عنبرة
عنبرة

 

وكانت عنبرة أول سيدة تلقى حديثاً نسائياً من إذاعة القدس، حيث كتبت بحثاً عن سكينة بنت الحسين التى تعتبرها رائدة الوعى النسائى والأدب الرفيع.

عنبرة مع مجموعة من عائلتها
عنبرة مع مجموعة من عائلتها

 

أصدرت عنبرة، فى السبعينيات كتاباً بعنوان "جولة فى الذكريات بين لبنان وفلسطين" وكانت أول مُذكرات عن المرأة الفلسطينية، ترجمت عنبرة الإلياذة وكتب لها طه حسين المقدمة ثم ترجمت الأوديسة والإنيادة عن الإنجليزية.

 

عنبرة سلام الخالدى فى سن متقدمة
عنبرة سلام الخالدى فى سن متقدمة

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جوجل تطرح الإصدار النهائى من أندرويد P فى 20 أغسطس

تقرير: موظفو جوجل قلقون من تقارير حول تقديم الشركة تنازلات للعودة للصين

الآن يمكنك مشاركة مستوى بطارية هاتفك داخل خرائط جوجل

عنبرة سلام الخالدى

جوجل

محرك البحث جوجل

ذكرى ميلاد عنبرة سلام الخالدى




لا تفوتك
الكهرباء: إضافة ألف ميجا وات سبتمبر المقبل من مشروعات رفع كفاءة 3 محطات

الكهرباء: إضافة ألف ميجا وات سبتمبر المقبل من مشروعات رفع كفاءة 3 محطات

لماذا بادر الأساقفة بغلق حساباتهم على "فيس بوك"؟.. اعرف أكثر

لماذا بادر الأساقفة بغلق حساباتهم على "فيس بوك"؟.. اعرف أكثر

" On Sport" تعرض جدول الدورى عقب نهاية الجولة الأولى

" On Sport" تعرض جدول الدورى عقب نهاية الجولة الأولى

"حماية المستهلك" يلزم شركات الأدوية بسحب 14 دواء تحتوى شوائب مسرطنة

"حماية المستهلك" يلزم شركات الأدوية بسحب 14 دواء تحتوى شوائب مسرطنة

فيديو.. هؤلاء الإرهابيون مطلوبون على قوائم الرباعى العربى

فيديو.. هؤلاء الإرهابيون مطلوبون على قوائم الرباعى العربى

كل ما تريد معرفته عن غلق كوبرى السيدة عائشة جزئيا والطرق البديلة

كل ما تريد معرفته عن غلق كوبرى السيدة عائشة جزئيا والطرق البديلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة