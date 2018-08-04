تسجيل صوتى لناشطة قطرية تكشف اختطافها من ميليشيات تميم الإرهابية

كتب محمد شرقاوى

عرض الإعلامى أحمد موسى، مقطع صوتى للناشطة القطرية لطيفة المسيفرى، والتى قامت بفضح النظام القطرى، مضيفا أنها دعت النظام القطرى للعدالة الاجتماعية والنظر إلى تدنى الأوضاع الاقتصادية لعدد كبير من القطريين بسبب إنفاق أموال الشعب القطرى على دعم الإرهابيين.

وتابع موسى خلال برنامجه "على مسئوليتى" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن لطيفة كانت تعتقد أنها تعيش فى بلد ديمقراطية سوف تتركها تعلن عن رأيها، مؤكدا أن قوات الأمن القطرية قامت بالقبض عليها فى منتصف الليل بعد مداهمة منزلها وقاموا بسحلها هى وابنتها وتم اقتيادهما إلى المعتقل.