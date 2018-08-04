ترامب: الدولارات تتدفق للخزانة الأمريكية بسبب الرسوم المفروض على الصين

كتب عبد الوهاب الجندى

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الرسوم الجمركية التى فرضتها بلده على العديد من الواردات من الصين، أسفرت عن انخفاض نسبة التجارة الصينية لـ 27%، خلال الأربع شهور الماضية.

وأضاف فى سلسلة تغريدات على تويتر: "سوقنا أقوى من أى وقت مضى، وسوف ترتفع بشكل كبير عندما يتم إعادة التفاوض على هذه الصفقات التجارية الرهيبة.. أمريكا أولا".

وتابع: الرسوم الجمركية المفروضة لها تأثير إيجابى كبير على صناعة الصلب فى بلادنا، فبسببها يتم فتح مصانع فى جميع أنحاء الولايات المتحدة، ويعمل "ستيل ستيلز" مرة أخرى، وتتدفق الدولارات الكبيرة إلى وزارة الخزانة".

ومضى يقول: التعريفات ستجعل بلادنا أكثر ثراء مما هى عليه اليوم، الحمقى فقط لا يوافقون، نحن نستخدمها للتفاوض حول صفقات التجارة العادلة، وإذا كانت الدول لا تزال غير راغبة فى التفاوض، فإنها ستدفع لنا مبالغ طائلة من المال فى شكل تعريفات، نحن نفوز فى كلتا الحالتين".

واستطرد: الصين تنفق الثروات على الإعلانات لتخويف السياسيين لإقناعهم بمقاومتى ورفض الرسوم الجمركية، فهى المرة الأولى التى تعمل فيها بشكل سيئ ضد أمريكا، فهم حقا يضرون باقتصادهم، لكن نحن نربح، ويجب أن نكون أقوياء!"