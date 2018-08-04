تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 4.9 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى

كتب هانى الحوتى

تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 4.9 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 847 مليون ورقة منفذة على 96 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 5.7 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 707 مليون ورقة منفذة على 74 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

أما بورصة النيل فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 7.5 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 9.9 مليون ورقة منفذة على 799 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 74.54% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 25.46%، جاء ذلك وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 5610 مليون جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 659 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 56 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 535 مليون جنيه بحجم تداول 137 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 31 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 3145 مليون جنيه بحجم تداول 796 ورقة مالية منفذة من خلال 87 ألف عملية.