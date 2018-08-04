تخصيص قطعتي أرض لانشاء محطة رفع صرف صحي للمنير ومركز شباب لسناجرة

الشرقية - إيمان مهنى

أصدر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، قرار رقم 6912 لسنة 2018، بقبول التبرع المقدم من أحد المواطنين بقطعة أرض بمساحة ٥٥١ م٢ بناحية المنير مركز مشتول السوق لإقامة محطة رفع صرف صحي لخدمة أهالي المنطقة، وذلك بعد موافقة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومديرية الزراعة ورئاسة مركز ومدينة مشتول السوق وموافقة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وبعد الإطلاع على قانون رقم ٤٣ / ١٩٧٩ بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما لإقامة محطة رفع صرف صحي على الأرض

وشدد المحافظ، على رئاسة مركز مشتول السوق إتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالصحافة لنقل ملكية القدر المتبرع به، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القر ار.

وفي السياق ذاته أعلن محافظ الشرقية، في بيان، أن مجلس الوزراء وافق على تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة بمساحة ٤ قيراط بالقطعة رقم ١٠٧ حوض الرمل ثالث قرية السناجرة، مركز أبو حماد بالمجان ، لصالح مديرية الشباب والرياضة لإقامة مركز شباب عليها وفقا للحدود والأبعاد لخدمة أهالي المنطقة، مشيراً إلى أن الموافقة جاءت بعد الإطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته وعلى طلب محافظة الشرقية .

أوضح المحافظ أن الموافقة تأتي في إطار توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات ذات النفع العام لخدمة أبناء المحافظة .