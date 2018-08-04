تحسن جودة خام ذهب السكرى.. وتوقعات بإنتاج المنجم 515 ألف أوقية فى 2018

كتب أحمد أبو حجر

قال يوسف الراجحى المدير العام لشركة "سنتامين إيجيبت" والعضو المنتدب لشركة السكرى لمناجم الذهب، إن شركته تتوقع ارتفاعا كبيرا فى إنتاجها من ذهب منجم السكرى خلال النصف الثانى من العام الجارى، وذلك بفضل التحسن فى جودة الخام المستخرج من منجم السكرى.

وأكد الراجحى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الشركة ستحافظ على معدلات الإنتاج المتوقعة لكامل عام 2018 عند مستوى يتراوح ما بين 505 - 515 ألف أوقية، مقارنة مع التوقعات السابقة بإنتاج 580 ألف أوقية، مؤكدا أن معدلات تنفيذ مصنع التجهيز تتم وفقا للتوقعات على الرغم من انخفاض درجة التغذية.

وكانت الشركة قالت فى بيان لها عن نتائج الربع الثانى من العام المالى الحالى، إن هناك انخفاضا بنحو 25% فى إنتاج المنجم ليصل إلى 92.8 ألف أوقية خلال الربع الثانى، بالمقارنة مع 124.6 ألف أوقية خلال نفس الفترة من عام 2017، على الرغم من أن الشركة قد قامت بتكسير ما يقرب من 18.415 مليون طن صخر مقارنة ب 17.793 من الربع الثانى فى عام 2017.

وبحسب بيانات سابقة بلغ إنتاج منجم ذهب السكرى خلال شهر يونيو نحو 1.1 طن ذهب، فى حين بلغ إجمالى إنتاج شهر مايو نحو طن من الذهب، وبلغ خلال شهرى أبريل مارس ، نحو 1.4 طن ،و1.2 طن على الترتيب وهو ما يوضح وجود فجوة فى الإنتاج.

وتمثل صادرات منجم السكرى نحو 2% من ميزان الصادرات المصرية، وذلك بحسب بيانات رسمية من شركة "سنتامين‪".

يذكر أن شركتين لإنتاج الذهب تعملان فى مصر حاليا، هما الشركة الفرعونية الاسترالية بمنجم السكرى، وشركة "ماتزهولدنج" القبرصية التى تعمل فى منجم "حمش"، إضافة إلى شركتين للبحث والتنقيب عن الذهب، هما "آتون ميننج" الكندية، و"ثانى دبى" الإماراتية‪.

كانت هيئة الثروة المعدنية، أعلنت عن نتائج مزايدتها رقم 1 لسنة 2017 للتنقيب عن الذهب فى 5 قطاعات بالصحراء الشرقية، وشملت نتيجة المزايدة ترسية منطقتى بوكارى وأم سمرة على شركة "ريسوليوت مصر ليمتد"، ومنطقة أم الروس على شركة "فيرتاس مايننج ليمتد" الإنجليزية، ومنطقة أم عود وحنجلية على شركة غاز الشرق المصرية، ومنطقة دهب على شركة "غسان سبان" الإسبانية للاستثمارات.