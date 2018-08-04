تحرير 866 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة مكبرة بالقليوبية

القليوبية - إبراهيم سالم

شنت إدارة المرور بمحافظة القليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، وأسفرت الحملة عن تحرير 866 مخالفة مرورية.

وكلف اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، اللواء نبيل عدلى مدير إدارة المرور، بالقيام بحملة مرورية مكبرة على الطرق الرئيسية، والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائرى.

وأسفرت الحملة عن تحرير 866 مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية، 126 مخالفة انتظار خاطئ وتحصيل 16800 جنيه، وسحب 16 دراجة نارية، وحجز دراجة نارية.

كما تمكن رجال المرور بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب، من سحب 45 رخصة وتحصيل 5200 جنيه غرامة.

جاء ذلك فى ضوء تفعيل الإجراءات القانونية والتصدى بحزم للمخالفات المرورية، وخاصة ظاهرة السير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ وضبط كافة المركبات التى تسير بدون لوحات معدنية وخاصة الدراجات النارية، ومتابعة مدى الالتزام بتطبيق أحكام القانون، وإعادة الإنضباط وإزالة كافة المعوقات التى تعوق الحركة المرورية والاختناقات على الطرق خاصة طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى والدائرى.

ومن جانب آخر، تمكنت مباحث تموين القليوبية، من ضبط 9 قضايا تموينية تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وبيع أزيد من السعر، إلى جانب ضبط مجموعة من القضايا فى مجال الأدوية الطبية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وذلك وفقا لتعليمات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية.

تمكنت الحملة من تحرير قضيتين في مجال عدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر والامتناع عن البيع، وتم تحرير قضية في مجال الأنشطة المؤثرة على صحة المواطنين، و4 قضايا فى مجال إدارة مصانع بدون ترخيص وسلع غذائية، وتحرير قضيتين فى مجال الغش الغذائي والسلع الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.