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تحرير 1278 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية فى حملة بالإسماعيلية

السبت، 04 أغسطس 2018 12:44 م
تحرير 1278 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية فى حملة بالإسماعيلية حملة مرورية - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالإشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية، ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

 

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة  المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1278 مخالفة مرورية متنوعة و شملت434 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و63 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و72 مخالفة انتظار خاطئ وحجز15 سيارة و125 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو49  مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة  وسحب 40 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و 37  رخصة لمخالفة البيئة و 96 مخالفة  تجاوز سرعة "رادار" وسحب 41رخصة لمخالفة خط السير و40 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و19 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 6 رخص للسير يسار الطريق.

 

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 32 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 8مخالفات لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق  و8 مخالفات عدم صلاحية الإطارات و54 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على  5سيارات متروكة و49 مخالفة إزالة فاميه وتحرير18 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و13 مخالفة مواقف عشوائية و28 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير16 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.


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