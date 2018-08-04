تجديد حبس عاطل بتهمة انتحال صفة رجل شرطة والنصب على المواطنين بالساحل

كتب عبد الله محمود

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الساحل تجديد حبس عاطل 15 يوماعلى ذمة التحقيق لاتهامه بانتحال صفة رجل شرطة والنصب على المواطنين.

والبداية أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الساحل أعلى كوبرى الليمون فى موقف أحمد حلمى بدائرة القسم تلاحظ لهم تجمع عدد من الأشخاص، باستبيان الأمر تمكنوا من ضبط "أسامة.س.ع" عاطل، وبحوزته كارنيه منسوب صدوره للنيابة العامة باسمه "مزور"، وكارنيه موظف بنيابة الأميرية باسمه، وصورة ضوئية من قرار انتهاء خدمته بتاريخ 27/9/2015م، عقب استيلائه على مبلغ 800 جنيه من "أحمد مجدى" عامل، منتحلًا صفة رجل شرطة.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكابه الواقعة، بسؤال المجنى عليه اتهمه بانتحال صفة رجل شرطة والسرقة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.