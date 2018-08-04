تجديد حبس سائق شرع فى قتل بائع شاى بعد وصلة مزاح بأبو النمرس

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة بحبس سائق 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالشروع فى قتل بائع شاى بأبو النمرس.

وكشفت التحقيقات أن مشاجرة نشبت بين المتهم "أ.ع" ويعمل سائق والمجنى عليه "م.ب" بائع شاى بعد وصلة مزاح، سدد خلالها الأول للثانى طعنة نافذة من أداة حادة (قطعة زجاج)، أسفرت عن إصابته بجرح غائر فى البطن.

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بلاغا يفيد بإصابة بائع شاى بجرح نافذ بالبطن نتيجة الاعتداء عليه بكسر زجاجة، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.