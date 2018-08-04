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تجديد حبس أنس البلتاجى15 يوما لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية

السبت، 04 أغسطس 2018 05:47 م
تجديد حبس أنس البلتاجى15 يوما لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية قضية نجل البلتاجى - ارشيفية
كتبت أمنية الموجي
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جددت، منذ قليل، نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، حبس أنس محمد البلتاجى، نجل القيادى الإخوانى محمد البلتاجى 15يوماً فى اتهامه بالانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وتمويل هذه الجماعة.

 
وأسندت النيابة إلى المتهم اتهامات بالاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.
 

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