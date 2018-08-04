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تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة

السبت، 04 أغسطس 2018 11:06 ص
تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة مطار القاهرة الدولى
كتب أحمد مصطفى - أحمد حمادة
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شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، تأخر إقلاع 4 رحلات دولية لمدة تزيد عن الساعة، وذلك لظروف التشغيل وأعمال الصيانة. 
 
وقالت مصادر ملاحية بالمطار إن المطار شهد تأخر إقلاع رحلة خطوط  الجزيرة للطيران رقم 91539 المتجهة إلى الكويت، إضافة إلى رحلة  طيران الاتحاد رقم 658 المتجهة إلى أبو ظبى، وذلك بسبب أعمال الصيانة. 
 
وأشارت المصادر إلى أن ورحلة الخطوط الإثيوبية رقم 453 المتجهة إلى أديس أبابا، ورحلة شركة الخطوط الجوية المغربية رقم 273 المتجهة إلى كازبلانكا، أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

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