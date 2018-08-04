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تأجيل محاكمة 213 متهما من عناصر "تنظيم بيت المقدس" لـ28 أغسطس

السبت، 04 أغسطس 2018 11:12 ص
تأجيل محاكمة 213 متهما من عناصر "تنظيم بيت المقدس" لـ28 أغسطس المستشار حسن فريد - أرشيفية
كتب ــ إيهاب المهندس ـ تصوير حسن محمد
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، لـ 28 أغسطس لسماع الشهود.
 
 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.
 
كانت قد استمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات عادل إبراهيم قبل قرار التأجيل، والذى قال بعد حلف اليمن، إنه يعمل أمين شرطة بإدارة البحث الجنائى، بمديرية أمن الدقهلية، وعن معلوماته عن انفجار مديرية أمن الدقهلية، أكد الشاهد أنه كان فى عمله بالمديرية وقت الانفجار، مشيرا إلى أن الانفجار وقع الساعة الثانية عشرة والنصف تقريبا.
 
وأضاف أنه أصيب بكدمات فى أنحاء متفرقة بالجسم، وأصيب بكسر فى الجمجمة وانفجار فى العين، وإصابة جميع المتواجدين فى المديرية، وأنه فقد الوعى من إثر الانفجار، وتم نقله الى المستسفى، وأصيب بكسر فى الجمجمة وانفجار فى العين الشمال.
 
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
 

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