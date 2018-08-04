تأجيل دعوى تسوية رصيد الإجازات الاعتيادية لنائب رئيس "الدستورية" لـ22سبتمبر

كتب إبراهيم قاسم

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، تأجيل الدعوى رقم 4 لسنة 40 طلبات أعضاء، المقامة من المستشار محمد خيرى طه عبد المطلب النجار، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وآخرين، لوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن صرف المقابل النقدى لرصيد اجازاته عن أشهر الصيف التى لم يحصل عليها بسبب مقتضيات العمل حتى بلوغه سن الستين، لجلسة 22 سبتمبر المقبل لاستمرار المرافعة.

وطالبت الدعوى بأحقية مقيميها من قضاة الدستورية فى صرف المقابل النقدى لرصيد اجازاتهم الاعتيادى.