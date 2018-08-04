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تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ"أحداث عنف النزهة" لـ 5 سبتمبر

السبت، 04 أغسطس 2018 12:32 م
تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ"أحداث عنف النزهة" لـ 5 سبتمبر عنف - ارشيفيه
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة المتهم أحمد محمد فى اتهامه مع آخرين بـ"أحداث عنف عين النزهة" التى وقعت فى شهر ديسمبر من عام 2013، لـ 5 سبتمبر لسماع الشهود.
 
عقدت الجلسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية محمد السعيد.
 
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أحمد محمد محمدى وعبد الله محمد وبلال أيمن يوسف وأحمد سليم، بالاشتراك فى مظاهرة انطلقت من منطقة عين شمس، وحتى النزهة، واشتراكهم مع آخرين فى قتل 9 مواطنين، والشروع فى قتل 4 ضباط و10 مجندين.
 
 
كما وجهت النيابة للمتهمين تهم التجمهر والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات، والبلطجة.
 
 

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