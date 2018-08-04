بعد وصوله لأعلى مستوى فى 2018.. تعرف على الدول التى زادت من إنتاج النفط

كتب أحمد أبو حجر

بعد اتفاق دول منظمة الأوبك بقيادة السعودية مع عدد من كبار المنتجين المستقلين بقيادة روسيا لتخفيف قيود خفض الإنتاج المعمول به منذ يناير 2017 فإن إنتاج النفط بدأ فى الارتفاع حتى وصل إلى أعلى مستوياته فى 2018، بحسب بيانات الإنتاج الشهرية لمنظمة أوبك. وتأتى الزيادات فى إنتاج النفط أغلبها من دول الخليج بالإضافة إلى روسيا ونيجيريا.

150 ألف برميل من روسيا

أظهرت بيانات وزارة الطاقة الروسية أن إنتاج روسيا اليومى من النفط ارتفع 150 ألف برميل يوميا فى يوليو عن الشهر السابق ليتجاوز بذلك الكمية التى تعهدت روسيا بزيادتها بعد اجتماع منتجى النفط العالميين فى فيينا فى يونيو، قال وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك إن الزيادة فى إنتاج روسيا من النفط الخام فى يوليو استهدفت الحفاظ على الاستقرار فى السوق العالمية، وذلك فى إطار إجراءات مشتركة لأوبك ودول غير أعضاء بالمنظمة.

وكشفت بيانات وزارة الطاقة أن إنتاج روسيا النفطى ارتفع إلى 47.429 مليون طن فى يوليو مقارنة مع 45.276 مليون فى يونيو. ويعادل هذا 11.21 مليون برميل يوميا ارتفاعا من 11.06 مليون برميل يوميا فى يونيو.

وصرح نوفاك الأسبوع الماضى أن روسيا تعتزم زيادة الإنتاج ما بين 200 و250 ألف برميل يوميا، وأن أوبك والمنتجين المستقلين بقيادة السعودية وروسيا سيجتمعون مجددا فى سبتمبر لمناقشة الاتفاق الراهن.

100 ألف برميل من الكويت

الكويت أكدت أنها زادت من مستويات الإنتاج فى يوليو، حيث قال وزير النفط الكويتى إن إنتاج البلاد يبلغ حاليا 2.8 مليون برميل يوميا، وهو ما يمثل زيادة قدرها 100 ألف برميل يوميا عن متوسط الإنتاج فى يونيو.

وذكر الرشيدى أن القدرة الإنتاجية للكويت، عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، تبلغ حاليا 3.1 مليون برميل من الخام يوميا.

90 ألف برميل من السعودية والإمارات

وجاءت زيادة الإنتاج النفطى من دولة الإمارات العربية المتحدة بنحو 40 ألف برميل يوميا، فى حين زادت معدلات الإنتاج السعودية خلال شهر يوليو نحو 50 ألف برميل يوميا عن مستوى يونيو المعدل، نظرا لارتفاع استهلاك الخام المحلى فى مصافى التكرير ومحطات الكهرباء، بينما ظلت الصادرات قرب معدلات يونيو التى وصلت إلى 10.60 مليون برميل يوميا مقتربا من مستوى قياسى مرتفع.

22 ألف برميل زيادة فى صادرات العراق

قالت وزارة النفط العراقية إن صادرات الخام من الموانئ الجنوبية المطلة على الخليج بلغت 3.543 مليون برميل يوميا فى المتوسط فى يوليو، لتزيد قليلا عن متوسط يونيو، حيث كان العراق صدر 3.521 مليون برميل يوميا من النفط الخام في يونيو بزيدة تصل إلى 22 ألف برميل عن مستويات الشهر السابق.

50 ألف برميل زيادة فى إنتاج نيجيريا

جائت الزيادة من نيجيريا التى تعد ضمن دول الأوبك لكنها لا تخضع لقيود اتفاق خفض الإنتاج مع ليبيا، حيث قدرت الزيادة بنحو 50 ألف برميل يوميا.

فنزويلا وليبيا وإيران تراجعات كبيرة

فى المقابل استمر تراجع الإنتاج النفطى من دول فنزويلا وليبيا وأنجولا، بالإضافة إلى إيران التى انخفض إنتاجها ما يقرب من 100 ألف برميل يوميا، وتراجعت الصادرات الإيرانية فى ظل عزوف الشركات عن شراء نفط إيران بسبب تجدد العقوبات الأمريكية.

وتراجع إنتاج ليبيا الذى ما زال متقلبا بسبب الاضطرابات، واستأنفت حقول فى شرق البلاد الإنتاج بعد انتهاء مواجهة مسلحة فى مرافئ التصدير لكن الإنتاج توقف منتصف الشهر فى الشرارة، أكبر حقول النفط الليبية.

وانخفض الإنتاج فى فنزويلا أيضا، حيث تفتقر صناعة النفط إلى السيولة بسبب الأزمة الاقتصادية، وفى أنجولا بسبب انخفاض صادرات يوليو وسط تراجع طبيعى فى الحقول النفطية.

30 ألف برميل انخفاضا فى الإنتاج الامريكى

فيما قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن انتاج النفط الخام فى الولايات المتحدة انخفض بمقدار 30 ألف برميل يوميا إلى 10.44 مليون برميل يوميا فى مايو.