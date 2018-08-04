اليوم.. انطلاق موسم الصيد الجديد ببحيرة البردويل فى سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

يطلق اللواء السيد عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، فى تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، إشارة بدء موسم الصيد فى بحيرة البردويل بعد توقف استمر 5 أشهر، نظرًا لظروف شمال سيناء الأمنية.

ومن المقرر أن يشارك فى حفل افتتاح موسم الصيد قيادات بحيرة البردويل ورموز شعبية ورؤساء جمعيات الصيد فى بحيرة البردويل.

وقال الدكتور شكري سالمان مدير مكتب المصايد بالعريش، أن إجمالى عدد مراكب الصيد العاملة ببحيرة البردويل، يبلغ 1228 مركبًا يعمل بكل مركب من صيادين إلى 3 صيادين، وأن عدد الصيادين يبلغ نحو 4000 صياد ونحو 1000 من الخدمات المعاونة لهم، وأن عدد جمعيات الصيادين 6 جمعيات؛ منها جمعيتان فى العريش و4 جمعيات فى بئر العبد.

وأشار المهندس سامى الهوارى رئيس جمعية كنوز البردويل، أن الصيادين استعدوا مبكرًا لما يسمى "السروح"، وهو انطلاق مراكب الصيد، وفق الألية التى اقرتها بحيرة البردويل.

وأوضح الهوارى، أن عودة الصيد للبحيرة تمثل عودة حياة لكل قطاع الصيادين فى شمال سيناء الذين توقفت تمامًا مصادر رزقهم بتوقف نشاط الصيد.

من جانبها سبقت إدارة بحيرة البردويل افتتاح موسم الصيد بوضع ضوابط أعلنتها للصيادين، وأهمها منع استخدام غزولات الجر المسماة الكلسة بجميع أنواعها، داخل المسطح المائى لبحيرة البردويل، والسماح بالصيد والرسو فى المراسى المصرح بها وهى التلول وأغزيوان، والنصر، ونجيلة ورابعة، وعدم تواجد المراكب على شاطئ البحيرة وعلى مسافة 200 متر من الشاطئ، وعدم الاقتراب من بواغيز 1، 2 بدائرة نصف قطرها 3 كم.

كما قررت إدارة بحيرة البردويل توزيع حصص إنتاج البحيرة بواقع 10% لموسم 2018 بنسبة 4.5% لصالح الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، و1.5% لصالح الهيئة العامة للثروة السمكية، و2% لصالح الجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك، و1\2% لصالح المديونيات الخاصة بالهيئة طرف الجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك، و1.5% لصالح مكافآت العاملين والأجهزة المعاونة.

وتحدد 6 حرف صيد يقوم بها الصيادين فى بحيرة البردويل وهى:

1 ـ حرفة الدبة: تعتمد على شباك من 3 طبقات سجن وبطن كل طبقة بارتفاع من 1: 2 متروطول الشباك 750 مترا للمركب الواحد.

2 ـ حرفة الدبديبة: وهى شباك من 3 طبقات بطول 400 متر للمركب الواحد.

3 ـ حرفة البوص: من طبقة شباك واحدة بعرض 5 متر، وبطول 800 متر.

4 ـ حرفة الكابوريا: شبكة من طبقة واحدة بارتفاع متر.

5 ـ حرفة السنار: تعتمد على خيوط من النايلون لا يزيد طولها عن 300 متر معلق به خيوط بكل خيط سنارة على أبعاد متساوية.

6 ـ حرفة الدهبانة: مكونة من شباك على جزئين لا يزيد طولها عن 400 متر.

كما أعلنت قائمة أسعار استرشادية لإنتاجها من الأسماك وهى سمك الدنيس 1 من 1 إلى 4 سمكة فى الكيلو 80 جنيها، والدنيا 2 من 5 إلى 8 سمكات فى الكيلو 50 جنيها، والقاروص 1 لا تقل السمكة عن كيلو بسعر 80 جنيها، وقاروص 2 من 2 إلى 6 سمكات للكيلو 50 جنيها، وسمك موسى 1 من 1 إلى 5 سمكة فى الكيلو 100 جنيه، وسمك موسى 2 من 7 إلى 14 سمكة فى الكيلو 60 جنيها، وسمك وقار 1 لا تقل السمكة عن كيلو 150 جنيها للكيلو، ووقار 2 من 2 إلى 4 سمكات فى الكيلو 60 جنيها، ولوت 1 لا تقل السمكة عن كيلو 50 جنيها، ولوت 2 من 2 إلى 4 كيلو 40 جنيها، ويورى 1 من 1 إلى 4 سمكة فى الكيلو 50 جنيها، وبورى 2 من 5 إلى 7 فى الكيلو 40 جنيها وطوبار 1 من 1 إلى 5 سمكة فى الكيلو 30 جنيها، وطويلة 2 من 6 إلى 14 سمكة فى الكيلو 20 جنيها، ودهبانة 1 من 1 إلى 6 سمكات فى الكيلو 40 جنيها، ودهبانة 2 من 7 إلى 14 سمكة فى الكيلو 20 جنيها.

كما أوضحت قائمة أسعار أسماك بحيرة البردويل أن سعر كيلو الجمبرى 100 جنيه، سبحان 20 جنيها، مياس 30 جنيها، غزلان 20 جنيها، شبار 20 جنيها، شخرم 20 جنيها، رقد 20 جنيها، سرفديا 20 جنيها، منقار 20 جنيها، نقط 20 جنيها، ثعبان بحر 50 جنيها، كابوريا 20 جنيها، شفش 30 جنيها.