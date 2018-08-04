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اليوم.. النطق بالحكم فى إعادة محاكمة 7 متهمين بـ"خلية طنطا" الإرهابية

السبت، 04 أغسطس 2018 07:00 ص
اليوم.. النطق بالحكم فى إعادة محاكمة 7 متهمين بـ"خلية طنطا" الإرهابية محكمة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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تنطق محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار حسن فريد، بحكمها فى إعادة محاكمة 7 متهمين بـ"خلية طنطا الإرهابية"، لاتهامه مع آخرين حكم عليهم بتشكيل خلية إرهابية بمدينة طنطا  لاستهداف قوات الجيش والشرطة بالغربية.

 

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.

 

كانت الدائرة 23 إرهاب، بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قد قضت بأحكام ما بين الإعدام والسجن المشدد ضد المتهمين فى 4 سبتمبر 2016.

 

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين أنشأوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.


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4 أغسطس ..النطق بالحكم فى إعادة محاكمة 7 متهمين بـ"خلية طنطا" الإرهابية

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