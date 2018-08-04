النيابة تصرح بتشريح جثة عامل قتله شقيقه بسبب خلافات مالية ببولاق

كتب ــ أحمد الجعفرى

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشريح جثة عامل قتله شقيقه بسبب خلافات مالية بينهما، بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها، وباشرت التحقيق مع المتهم.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا بالعثور على جثة شاب مقتول داخل شقته بحى بولاق بالجيزة، وتبين أنه توفى نتيجة إصابته بطعنة نافذة من آلة حادة "سكين"، وبالتحرى اتضح أن شقيقه وراء الواقعة بسبب خلافات مالية بينهما.

وتابعت التحقيقات، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهم بعد إعداد الأكمنة اللازمة لضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم إخطار اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.