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النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى لجثة ربة منزل قتلها شقيقها بالهرم

السبت، 04 أغسطس 2018 10:58 ص
النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى لجثة ربة منزل قتلها شقيقها بالهرم محكمة -أرشيفية
كتب ــ أحمد الجعفرى
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استعجلت النيابة العامة النيابة بجنوب الجيزة تقرير الطب الشرعي الخاص بربة منزل قتلها شقيقها بسبب زواجها عرفيًا دون علمه بالهرم، كما طلبت التحريات التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
 
ومن جانبه، جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس العامل المتهم فى القضية 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بعدما وجهت له تهمة قتل شقيقته.
 
تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل فى حالة تعفن، داخل مسكنها بمنطقة هضبة الأهرام، فانتقل العقيد محمد راسخ مفتش مباحث غرب الجيزة إلى محل الواقعة، وبإجراء مناظرة للجثة تبين أن سبب وفاتها تعرضها للخنق.
 
وبإجراء التحريات، تبين للمقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، أن شقيق المجنى عليها وراء ارتكاب الجريمة، لاكتشافه زواجها عرفيا، وبإعداد كمين للمتهم تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

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