المنتخب العراقى لكرة القدم يصل الضفة الغربية لمباراة ودية مع نظيره الفلسطينى

رام الله (رويترز)

وصل الفريق الوطنى العراقى لكرة القدم إلى الضفة الغربية أمس الجمعة، لملاقاة نظيره الفلسطينى اليوم السبت، فى مباراة ودية دولية على إستاد فيصل الحسينى فى الرام الواقعة على مشارف رام الله والمجاورة للقدس الشرقية.

ومن المتوقع أن تجتذب المباراة التى تقام فى الساعة 1400 بتوقيت جرينتش آلاف المشجعين الفلسطينيين الذين نادرا ما يشاهدون مباراة كرة قدم دولية بشكل مباشر.

ويقع الاستاد على الجانب الفلسطينى من حاجز الفصل الإسرائيلى ويقع موازيا لمستوطنة إسرائيلية بالقدس فى الجزء الذى يريده الفلسطينيون عاصمة لدولتهم فى المستقبل. وهذه أول زيارة يقوم بها الفريق العراقى للأراضى الفلسطينية. وقد وصل الوفد العراقى إلى الضفة الغربية المحتلة قادما من الأردن.