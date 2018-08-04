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المرور يضبط 7986 مخالفة أعلى محاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

السبت، 04 أغسطس 2018 03:54 م
المرور يضبط 7986 مخالفة أعلى محاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية.
 
 
وتمكنت الإدارة برئاسة اللواء علاء متولى مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 7986 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 95 مخالفة تجاوز سرعات و2330 مخالفة نموذج 125.
 
 
كما تم رصد 90 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وتم حجز 25 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و 35 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 82 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 53 دراجة بخارية وسيارة

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