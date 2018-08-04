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المرور: كاميرات مراقبة بمحيط إصلاحات بمحور الشهيد فى مدينة نصر لمنع الزحام

السبت، 04 أغسطس 2018 12:00 ص
المرور: كاميرات مراقبة بمحيط إصلاحات بمحور الشهيد فى مدينة نصر لمنع الزحام اصلاحات - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تراقب اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة أعمال بمحور الشهيد فى مدينة نصر لمنع الزحام، حيث تجرى شركة مياه الشرب أعمال إنشاء 2 غرفة لزوم المياه العكرة لمشروع إعمار أب تاون مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط اﻷعمال لحين الانتهاء منها وستكون اﻷعمال على مرحلتين لمدة أسبوع.

 

وتشمل تلك المرحلة تمرير مواسير صلب على جانبى الطريق بمحور الشهيد للقادم من المقطم اتجاه مدينة نصر بجوار الطريق وكذلك ما قبل بنزينة وطنية للقادم من مدينة نصر تجاه المقطم بالطريق البطئ لمدة أسبوع ليلا ونهارا و تستمر اﻷعمال حتى 11.30 مساء يوم الخميس الموافق 9/8/2018.

 

وتكثف الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات لمواجهة اية كثافات مرورية متوقعة مع وضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.


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