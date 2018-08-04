video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 04 أغسطس 2018 11:53 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية" تتصدر قائمة أنشط شركات بورصة النيل

السبت، 04 أغسطس 2018 11:00 م
"المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية" تتصدر قائمة أنشط شركات بورصة النيل البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
تصدرت المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث حجم التداول، وبلغت 4002.2 ألف ورقة بقيمة قدرها 2589.7 ألف جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
 
وأضاف تقرير البورصة أن شركة يونيفرت للصناعات الغذائية احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 2337.5 ألف ورقة، بقيمة قدرها 2287.1 ألف جنيه، وجاءت فى المركز الثالث شركة بى اى جى للتجارة والاستثمار، بحجم تداول بلغ 1101.8 ألف ورقة، وبقيمة 930.8 ألف جنيه.
 
وجاءت شركتا المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول 5 آلاف ورقة بقيمة ألفين جنيه للأولى، 0.7 ألف ورقة مالية 0.7 ألف جنيه للثانية.
 
وبلغ حجم التداول ببورصة النيل 9943.1 ألف ورقة مالية بقيمة 7514.7 ألف جنيه من خلال تنفيذ 799 عملية.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 4.9 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 3.99% خلال الأسبوع المنتهى

720 مليون جنيه صافى مشتريات العرب بالبورصة خلال الأسبوع المنتهى

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

البوصة

المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية




لا تفوتك
​‏"البحوث الإسلامية" يطلق أكبر حملة توعوية لمواجهة الشائعات وتوعية المواطنين

​‏"البحوث الإسلامية" يطلق أكبر حملة توعوية لمواجهة الشائعات وتوعية المواطنين

تعرف على "مهدى الحاراتى" تاجر الموت القطرى المتورط فى محاولة اغتيال "حفتر"

تعرف على "مهدى الحاراتى" تاجر الموت القطرى المتورط فى محاولة اغتيال "حفتر"

بعد توتر الأجواء فى سانتياجو برنابيو.. هل اتخذ محمد صلاح القرار الصحيح برفض ريال مدريد؟.. ضغوط جماهير الملكى.. استقالة زين الدين زيدان.. السير على خطى أساطير ليفربول.. وحب جماهير الريدز..عوامل تدعم قرار الفرعون

بعد توتر الأجواء فى سانتياجو برنابيو.. هل اتخذ محمد صلاح القرار الصحيح برفض ريال مدريد؟.. ضغوط جماهير الملكى.. استقالة زين الدين زيدان.. السير على خطى أساطير ليفربول.. وحب جماهير الريدز..عوامل تدعم قرار الفرعون

تخيل.. عائلة من الثعالب تعيش داخل مقر فيس بوك بكاليفورنيا

تخيل.. عائلة من الثعالب تعيش داخل مقر فيس بوك بكاليفورنيا

فيديو.. حارس وفاق سطيف يحرم الشحات من هدف خرافى مع العين

فيديو.. حارس وفاق سطيف يحرم الشحات من هدف خرافى مع العين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة