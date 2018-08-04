المتهم بقتل شقيقه ببولاق: طعنته بسكين وادعيت عثورى عليه مصابا للإفلات من الجريمة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عامل متهم بقتل شقيقه ببولاق الدكرور بتفاصيل ارتكابه الجريمة، حيث ذكر أن المجنى عليه استولى منه على مبلغ 2000 جنيه، وعندما طالبه باستعادة المبلغ رفض الاستجابة له، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، أمسك خلالها المتهم بسكين وطعن بها المجنى عليه.

وأضاف المتهم "حسام.م" البالغ من العمر 23 سنة، أنه نقل شقيقه إلى مستشفى قصر العينى فى محاولة لإنقاذه إلا أنه فارق الحياة، وعقب ذلك حصل على تقرير طبى من المستشفى يفيد إصابة شقيقه بجرح نافذ بالصدر من الجهة اليسرى، ثم اختلق واقعة عثوره على شقيقه أسفل العقار سكنهما ببولاق الدكرور مصابا بجرح نافذ، فى محاولة للإفلات من الجريمة.

وتم الكشف عن الجريمة بعد تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من "حسام.م" عامل يفيد العثور على شقيقه "أحمد" 19 سنة عامل، مصابا بجرح نافذ ونقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة.

وبإجراء التحريات تبين للمقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث بولاق الدكرور، والرائد طارق مدحت أن مقدم البلاغ وراء ارتكاب الجريمة، وبضبطه اعترف بتشاجره مع المجنى لعيه بسبب استيلائه على مبلغ 2000 جنيه منه ورفضه إعادة النقود له، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.