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المتهم بقتل شقيقه ببولاق: سرق منى 2000 جنيه لشراء مخدرات فطعنته بسكين

السبت، 04 أغسطس 2018 02:52 م
المتهم بقتل شقيقه ببولاق: سرق منى 2000 جنيه لشراء مخدرات فطعنته بسكين محكمة -أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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اعترف المتهم بقتل شقيقه بحى بولاق الدكرور، بالاتهامات المسندة إليه، وقال إنه كان يبحث هو وشقيقه عن عمل منذ فترة، لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للانفاق على أسرتهما، وأنه تمكن من العمل بأحد الفنادق الشهيرة، وبعد فترة عمل معه شقيقه بذات المكان كمنسق حفلات.
 
وتابع المتهم فى اعترفاته أمام النيابة العامة بجنوب الجيزة، أن شقيقه تعرف على عدد من الشباب من العاملين فى ذات المجال، وخلال تلك الفترة، بدأت حياته تتغير وبدأ فى الاتجاه لطريق تعاطى المواد المخدرة، ونتيجة لذلك أنفق كافة أمواله على شراء المخدرات، وبدأ فى اقتراض الأموال منه، دون أن يعلم أوجه إنفاق تلك الأموال.
 
وأضاف المتهم، أنه قبل الواقعة بأيام قليلة، نشبت بينه وبين شقيقه مشاجرة نتيجة رغبة شقيقه فى اقتراض المال منه، ورفضه إقراضه المال، وبعدها بعدة أيام اكتشف سرقة 2000 جنيه من ماله الخاص، وهذا جعله يستشاط غضبًا، وتوجه لشقيقه وعاتبه على فعلته، وبدأ النقاش بينهم يشتد فتشاجرا، وخلال الشجار لم يتمالك المتهم نفسه، فاستل سكينا وسدد طعنة نافذة لصدر شقيقه أسقطته قتيلًا.
 
وأصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تقرير الطب الشرعى الخاص بالمجني عليه للوقوف على ظروف وملابسات وفاته، كما طلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.
 
وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهم بعد إعداد الأكمنة اللازمة لضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم إخطار اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.
 
 
 

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