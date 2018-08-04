القوات اليمنية تشن هجوما على مركز مديرية الدريهمى بالحديدة لطرد الحوثيين

أ ش أ

شنت قوات المقاومة الوطنية اليمنية المشتركة، وعلى رأسها ألوية العمالقة ، هجوما مكثفا على مركز مديرية الدريهمى بمحافظة الحديدة غربى اليمن وذلك لتحريرها من قبضة ميليشيات الحوثي.

وأفادت مصادر يمنية ميدانية - فى تصريحات لقناة (سكاى نيوز عربية) اليوم السبت - بأن اشتباكات عنيفة دارت عند المدخل الشمالى الغربى لمركز المديرية، مع بدء دخول القوات المشتركة إلى المدينة حيث يتحصن فيها ميليشيات الحوثى .

وذكرت المصادر أن الحوثيين فرضوا طوقا على من تبقى من الأهالى والسكان فى مركز الدريهمي، ومنعتهم من المغادرة فى محاولة لاتخاذهم دروعا بشرية.