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خالد صلاح
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القوات اليمنية تشن هجوما على مركز مديرية الدريهمى بالحديدة لطرد الحوثيين

السبت، 04 أغسطس 2018 09:38 ص
القوات اليمنية تشن هجوما على مركز مديرية الدريهمى بالحديدة لطرد الحوثيين الجيش اليمنى- أرشيفية
أ ش أ
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شنت قوات المقاومة الوطنية اليمنية المشتركة، وعلى رأسها ألوية العمالقة ، هجوما مكثفا على مركز مديرية الدريهمى بمحافظة الحديدة غربى اليمن وذلك لتحريرها من قبضة ميليشيات الحوثي.

وأفادت مصادر يمنية ميدانية - فى تصريحات لقناة (سكاى نيوز عربية) اليوم السبت - بأن اشتباكات عنيفة دارت عند المدخل الشمالى الغربى لمركز المديرية، مع بدء دخول القوات المشتركة إلى المدينة حيث يتحصن فيها ميليشيات الحوثى .

وذكرت المصادر أن الحوثيين فرضوا طوقا على من تبقى من الأهالى والسكان فى مركز الدريهمي، ومنعتهم من المغادرة فى محاولة لاتخاذهم دروعا بشرية.

 

 


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