القوات اليمنية تشن هجوما على مركز مديرية الدريهمى بالحديدة لطرد الحوثيين

شنت قوات المقاومة الوطنية اليمنية المشتركة، وعلى رأسها ألوية العمالقة ، هجوما مكثفا على مركز مديرية الدريهمى بمحافظة الحديدة غربى اليمن وذلك لتحريرها من قبضة ميليشيات الحوثي.
وأفادت مصادر يمنية ميدانية - فى تصريحات لقناة (سكاى نيوز عربية) اليوم السبت - بأن اشتباكات عنيفة دارت عند المدخل الشمالى الغربى لمركز المديرية، مع بدء دخول القوات المشتركة إلى المدينة حيث يتحصن فيها ميليشيات الحوثى .
وذكرت المصادر أن الحوثيين فرضوا طوقا على من تبقى من الأهالى والسكان فى مركز الدريهمي، ومنعتهم من المغادرة فى محاولة لاتخاذهم دروعا بشرية.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة