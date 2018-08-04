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السبت، 04 أغسطس 2018 03:21 م
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القبض على عضو بتنظيم القاعدة و4 من رفقائه شرق أفغانستان

السبت، 04 أغسطس 2018 01:36 م
القبض على عضو بتنظيم القاعدة و4 من رفقائه شرق أفغانستان عناصر القاعدة
أ ش أ
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تمكنت القوات الأفغانية من إلقاء القبض على عضو بتنظيم القاعدة الإرهابى وأربعة من رفقائه خلال عملية فى مدينة جلال آباد بمقاطعة نانجارهار شرق أفغانستان.

وذكر المكتب الصحفى لحكومة المقاطعة - فى بيان بثته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية اليوم السبت - أنه تم تحديد هوية عضو القاعدة الذي يدعى "رحمة الله".. فيما لم تعلق الجماعات المسلحة المناوئة للحكومة الأفغانية على هذا الشأن حتى الآن.

جدير بالذكر أن مقاطعة نانجارهار تعد من المقاطعات الهادئة نسبيا في أفغانستان منذ إسقاط حكم طالبان عام 2011، إلا أن الجماعات المسلحة تسعى لتوسيع موطئ قدمها هناك في السنوات الأخيرة.


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