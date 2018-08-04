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"العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

السبت، 04 أغسطس 2018 04:34 م
"العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تصدر قطاع العقارات ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث حجم التداول خلال جلسات الأسبوع الماضى، وبلغ 250.6 مليون ورقة بقيمة 789 مليون جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 226.4 مليون ورقة، بقيمة 715.2 مليون جنيه.
  
فيما احتل قطاع الاتصالات الترتيب الثالث، بحجم تداول بلغ 182.2 مليون ورقة بقيمة 318.9 مليون جنيه، تلاه قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول 37.7 مليون ورقة بقيمة 123.2 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 30 مليون ورقة بقيمة 341.7 مليون جنيه.
 
وفى المركز السادس قطاع الأغذية والمشروبات، بحجم تداول بلغ 20.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 144.7 مليون جنيه، ثم قطاع التشييد ومواد البناء بحجم تداول بلغ 16.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 57.8 مليون جنيه، ثم قطاع الكيماويات بحجم تداول بلغ 16.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 74.3 مليون جنيه، ثم قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بحجم تداول 12.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 86 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 10.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 146.7 مليون جنيه.
 
وحل قطاعا الرعاية الصحية والأدوية والبنوك فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 9.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 56.7 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 8.2 مليون ورقة بقيمة 500 مليون جنيه.
 
 

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