"العصار" يلتقى شركة بكتل الأمريكية لبحث سبل التعاون المشترك

كتب زكي القاضي

استقبل وزير الدولة للإنتاج الحربى الدكتور محمد سعيد العصار ، ستيوارت جونز الرئيس التنفيذى لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط لشركة بكتل الأمريكية والوفد المرافق له بديوان عام الوزارة.

وأشار "العصار" إلى أن الهدف من هذا اللقاء هو بحث سبل التعاون المشترك بين شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة التابعة لوزارة الإنتاج الحربى وشركة بكتل الأمريكية، حيث تعتبر شركة بكتل من أكبر (5) شركات على مستوى العالم فى مجال الإنشاءات كما انها تعمل في مجال تنفيذ المشروعات الكبرى في مصر منذ عام 1976.

من جانبه أعرب السيد ستيوارت جونز الرئيس التنفيذى لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط بشركة بكتل الأمريكية عن ثقته في وزارة الإنتاج الحربى لما تتمتع به من إمكانيات تكنولوجية وصناعية كبيرة وبما تتميز به شركة "الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية" من دقة فى تنفيذ المشروعات التى تسند إليها وتسليمها في التوقيتات المحددة وبأسعار منافسة، بما يساعد على إقامة شراكة ناجحة مع "الإنتاج الحربي" لتنفيذ المشروعات الكبرى فى إطار خطة التنمية المستدامة لمصر-2030 والتعاون في مجال إنشاء البنية التحتية وإعادة الإعمار في الدول المجاورة.

وفي ختام اللقاء تم تقديم الدعوة للشركة الأمريكية لإيفاد الفنيين والمتخصصين إلى شركة "الإنتاج الحربي للمشروعات" للتعرف على الإمكانيات والخبرات المتوفرة بها على أرض الواقع بشكل أكثر تعمقاً، ولبلورة رؤية مشتركة لأسلوب التعاون المستقبلي.