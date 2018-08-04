العثور على طفل أبو حماد المتغيب غارقا بمياه مصرف قرية فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

عثرت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوحماد بالشرقية، منذ قليل، علي جثة الطفل " أحمد" المختفى منذ يومين غارقا بمياه مصرف بالقرب من الوحدة الصحية، وتبين عدم وجود شبهة جنائية، وتم إخطار نيابة أبوحماد بالواقعة.

وتلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من " رمضان محمود أبوخيشة، باختفاء نجله" أحمد" 3 سنوات مقيم منشأة العباسة مركز أبوحماد، أثناء لهوه أمام المنزل مع الأطفال، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3807 لسنة 2018 إدارى مركز شرطة أبو حماد.

وأفاد مصدر أمنى بمركز شرطة أبو حماد، عدم وجود شبهة جنائية فى اختفاء الطفل، وتبين من خلال التحريات تبين أن أخر مشاهدة للطفل كانت بجوار ترعة قريبة من منزله، وانزلقت قدمه فغرق فى مياه المصرف، وتم استخراج جثته منذ قليل بمعرفة الشرطة وأهالى الطفل، وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.