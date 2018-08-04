الصين وفيتنام تتفقان على التعامل المناسب مع القضايا البحرية بينهما

بكين (أ ش أ)

اتفق عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصينى وانج يى مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الفيتنامى "فام بينه مينه" على التعامل المناسب مع القضايا البحرية بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء بين الجانبين على هامش اجتماع وزراء خارجية دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والاجتماعات ذات الصلة التى تعقد فى سنغافورة خلال الفترة من 2 إلى 4 أغسطس.

وقال وانج - وفقا لوسائل إعلام صينية - إن العلاقات بين الصين وفيتنام حافظت على زخم جيد للتنمية، وإن الصين مستعدة للعمل بشكل مشترك مع فيتنام لتعزيز التعاون الثنائى فى مختلف المجالات والسعى نحو السلام والاستقرار الإقليميين.

وأضاف وانج أن زعيمى الصين وفيتنام توصلا إلى توافق سياسى مهم بشأن التعامل المناسب مع القضايا البحرية، وعلى الجانبين الإلتزام به، معربا عن أمله أن يتعامل الجانب الفيتنامى مع القضايا البحرية ويديرها بحرص أكثر من أجل حماية الثقة المتبادلة والتعاون المتبادل بين البلدين.

ومن جانبه، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الفيتنامى فام بينه مينه إن الجانب الفيتنامى يأمل فى زيادة تعزيز الاتصالات على مختلف المستويات بين البلدين، وتوسيع التعاون الثنائى فى الاستثمار والتجارة.

وأكد استعداد بلاده للتعاون مع الصين فى تنفيذ التوافقات المهمة التى توصل إليها زعيما البلدين والتعامل المناسب مع القضايا البحرية.