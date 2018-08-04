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السبت، 04 أغسطس 2018 05:02 م
خالد صلاح
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الصين: مجموعة "10+3" تتفق على الدفع نحو تشكيل رابطة اقتصادية لدول شرق آسيا

السبت، 04 أغسطس 2018 03:10 م
الصين: مجموعة "10+3" تتفق على الدفع نحو تشكيل رابطة اقتصادية لدول شرق آسيا اجتماع الآسيان
أ ش أ
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 صرح عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصينى وانج يى، أن وزراء خارجية الدول العشر الأعضاء فى رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)، بالإضافة إلى وزراء خارجية الصين واليابان وكوريا الجنوبية، اتفقوا على الدعم المشترك للتجارة الحرة ومعارضة الحمائية والتمسك بالتعددية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق كذلك على الدفع بشكل إيجابى لتشكيل رابطة اقتصادية لدول شرق آسيا، وتسريع مفاوضات الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة.

ونقلت وسائل إعلام صينية عن وزير الخارجية الصينى - خلال اجتماع مجموعة وزراء خارجية (10+3)، الذى عقد فى سنغافورة اليوم السبت - قوله إن اجتماع وزراء خارجية قمة شرق آسيا فى سنغافورة انعقد فى ظل تطورين إيجابيين كبيرين شهدتهما المنطقة، الأول هو أن القضية النووية فى شبه الجزيرة الكورية عادت إلى مسار التسوية من خلال الحوار والتشاور، والثانى هو أن الوضع فى بحر الصين الجنوبى استقر بفضل الجهود المنسقة للصين والدول العشر الأعضاء فى رابطة دول جنوب شرق آسيا.

وأضاف أن الاجتماعات شهدت توصل الصين و(آسيان) إلى مشروع نص تفاوضى واحد لمدونة قواعد السلوك فى بحر الصين الجنوبي، لافتا إلى أن الاجتماعات تمت كذلك فى ظل أمرين سلبيين تشهدهما المنطقة أيضا، الأول هو أن نظام التجارة الحرة تأثر بشكل خطير بالنزعة الإنفرادية المتصاعدة والحمائية التى تهدد التنمية المستقبلية لجميع الدول ورفاهية شعوبها، والثانى هو أن بعض الدول غير الإقليمية تدفع نحو عسكرة المنطقة، الأمر الذى يهدد ويضع ضغوطا على أمن الدول فى المنطقة بما فيها الصين.

 

 


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