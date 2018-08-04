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السبت، 04 أغسطس 2018 03:22 م
خالد صلاح
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الصين تعتبر تهديداتها بفرض رسوم جديدة على منتجات أمريكية "مبررة"

السبت، 04 أغسطس 2018 02:18 م
الصين تعتبر تهديداتها بفرض رسوم جديدة على منتجات أمريكية "مبررة" الرئيس الامريكى ونظيره الصينى
أ ف ب
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اعتبر وزير الخارجية الصينى وانغ يى السبت ، أن تهديدات بكين بفرض رسوم جمركية جديدة مشددة على بضائع أميركية بقيمة 60 مليار دولار "مبررة تماما" و"ضرورية".

 

وأعلنت الصين الجمعة استعدادها لاتخاذ مثل هذه الخطوة ردا على تشديد موقف واشنطن ، التى هددت مؤخرا بزيادة الرسوم الجمركية على 200 مليار دولار من البضائع الصينية المستوردة من 10 إلى 25%.

 

وأوضحت الوزارة في بيان أن فرض العملاق الآسيوى هذه الرسوم الجمركية المشددة الجديدة "رهن بتحركات الولايات المتحدة".

 

وفي بيان منفصل، ذكرت وزارة المالية الصينية أن الرسوم المشددة التي تتراوح بين 5% و25% ستشمل 5207 أصناف من المنتجات الأمريكية، وأكد وانغ يى السبت على هامش منتدى "رابطة دول جنوب شرق آسيا" (آسيان) ، أن هذه التدابير المضادة الجديدة "تتخذ دفاعا عن مصالح الشعب الصينى".

 

وأضاف أن هذه الخطوة الصينية الجديدة تهدف أيضا إلى تعزيز "نظام التبادل الحر العالمى" الذى تدعمه منظمة التجارة العالمية ، ورد وانغ أيضا على تصريحات المستشار الاقتصادى للبيت الأبيض لارى كادلو الذى أعلن الجمعة أن "اقتصاد (الصين) في تراجع والمستثمرين يهربون وعملتها تتدهور".

 

وقال وانغ "أما لجهة معرفة ما إذا كان الاقتصاد الصينى بحالة جيدة، أعتقد أن هذا واضح تماما بنظر المجتمع الدولى بأسره"، مشيرا إلى مساهمة الصين الهائلة فى النمو الاقتصادى العالمى، وختم "لا أرى ما الذى يمكن أن يجعله (كادلو) يستنتج بأن الاقتصاد الصينى ليس على ما يرام".

 


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