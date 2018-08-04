الشرطة العراقية: إصابة 3 مدنيين فى انفجارين بديالى وقضاء التاجى

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أعلنت الشرطة العراقية، اليوم السبت، إصابة مدنيين جراء انفجار عبوة ناسفة فى قضاء التاجى شمالى العاصمة بغداد.

وقال مصدر بالشرطة، فى تصريح لقناة (السومرية نيوز)، إن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق فى الحى الصناعى بقضاء التاجى انفجرت، ما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين، مضيفا أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، وتم نقل الجريحين إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج.

من جهة أخرى، أفاد مصدر محلى فى محافظة ديالى العراقية، اليوم، بإصابة مدنى جراء انفجار عبوة ناسفة شمال شرقى المحافظة، مضيفا أن عبوة ناسفة انفجرت فى قرية زهرة بناحية العبارة شمال شرق ب‍عقوبة.