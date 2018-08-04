الشرطة التايلاندية تعتقل 62 أجنبيا من الخارجين عن القانون

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اعتقلت الشرطة التايلاندية، 62 أجنبيًا خلال عملية استمرت ليوم واحد ضد السياح الخارجين عن القانون فى 75 موقعًا مختلفا فى جميع أنحاء البلاد.

وقال نائب رئيس مكتب الشرطة السياحة التايلاندية سوراكات هاك حسبما ذكرت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية عبر موقعها الإلكترونى اليوم السبت، إن المداهمات نُفذت أمس الأول الخميس فى مناطق فى بانكوك وأقاليم أخرى تلقى رواجا بين السيّاح، مشيرًا إلى أن الأهداف تراوحت بين الفنادق والمواقع السياحية إلى مدارس اللغات.

وأضاف نائب رئيس مكتب الشرطة السياحة التايلاندية أن المداهمات كانت جزءا من عملية إكس -راى للأجانب الخارجين عن القانون التى تجرى بغرض تمشيط الأجانب الذين دخلوا البلاد لارتكاب الجرائم مثل عمليات الاحتيال على بطاقات الائتمان وتهريب المخدرات، مضيفًا أنه تم إلقاء القبض على إجمالى 73 شخصا بينهم 62 أجنبيا من فيتنام وميانمار وبريطانيا و11 مواطنا تايلانديا.