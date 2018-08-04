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"السياحة" تخصص لجانًا لمتابعة أوضاع الحجاج بالأراضى المقدسة وتلقى الشكاوى

السبت، 04 أغسطس 2018 01:00 ص
"السياحة" تخصص لجانًا لمتابعة أوضاع الحجاج بالأراضى المقدسة وتلقى الشكاوى الحج - أرشيفية
كتبت آمال رسلان
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رغبة فى تنفيذ موسم حج سياحى بدون أزمات، ستقوم لجان من وزارة السياحة بالإشراف والمتابعة لأوضاع الحجاج بعضها بالأراضى السعودية ولجان أخرى بالمنافذ، حيث ستتواجد لجان الإشراف فى مناطق جرول والمزدلفة وإجياد والعزيزية وغزة، وستكون مهمتها الإشراف والمرور اليومى على حجاج الشركات السياحية للتأكد من التزام الشركات بتنفيذ البرامج المتفق عليها مع الحجاج واستقبال أى شكاوى من الحجاج أو شركات السياحة.

 

فى حين ستتواجد لجان المنافذ فى مطار جدة والمدينة لاستقبال الحجاج وتوديعهم، بالإضافة إلى اللجان المتواجدة فى مطار القاهرة، وفى نويبع والعقبة للحج البرى لتذليل أية عقبات قد تواجه الحاج المصرى، والاطمئنان على الحجاج منذ سفرهم وحتى عودتهم إلى أرض الوطن بسلام.

 

هذا وتتواجد حاليًا لجان معاينة سكن الحجاج بالأراضى السعودية، حيث تستمر فى إنهاء أعمالها فيما يخص إجراء المعاينات وتوثيق عقود السكن والتأكد من مطابقتها للضوابط التى وضعتها الوزارة، وستنتهى هذه اللجان من أعمالها فى آخر شهر ذو القعدة.


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وزارة السياحة

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الاراضى المقدسة




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