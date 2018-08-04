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الزيتون والنزهة والوايلى والتبين أفضل أحياء فى تقييم شهر يونيو بالقاهرة

السبت، 04 أغسطس 2018 03:21 م
الزيتون والنزهة والوايلى والتبين أفضل أحياء فى تقييم شهر يونيو بالقاهرة محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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أعلن المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، نتيجة تقييم رؤساء الأحياء خلال شهر يونيو من خلال منظومة تقييم ومتابعة أداء رؤساء الأحياء إلكترونياً، حيث تم اختيار أشرف على صبحي رئيس حى الزيتون كأفضل حى عن المنطقة الشمالية، وخالد فاروق عقل رئيس حى النزهة كأفضل حى عن المنطقة الشرقية، وعمرو فكرى، رئيس حى الوايلى عن المنطقة الغربية، وهالة عبد النبى رئيس حى التبين عن المنطقة الجنوبية.
 
 
وتعتمد منظومة التقييم على عدد من العناصر الهامة مثل مدى تعاون رئيس الحى مع المجتمع المدنى لتطوير الحى، ومتابعة غلق الكافيهات والمقاهى غير المرخصة ورفع الإشغالات من الشوارع وزيادة موارد الحى وتحصيل مستحقاته، والعمل على تكوين اتحادات شاغلين لكل عقار بالحى، بالإضافة إلى حجم إزالة المخالفات البنائية والتصدى لها فى المهد مع تفعيل قرار المحافظ بنظافة أسطح العقارات بمعدل 5 عقارات شهرياً بكل حى، بالإضافة إلى متابعة أعمال اللجان الرباعية بالحى والتى تضم رئيس الحى ومديرى الطرق والنظافة الإنارة لتطوير الشوارع والميادين والحدائق مع الحفاظ عليها بالصيانة الدورية وعدم خروجها من قائمة الأماكن المميزة بالمحافظة.
 
 
كما يشمل التقييم مدى استجابة الحى لشكاوى المواطنين سواء المقدمة باليد للأحياء أو من خلال أى وسائل أخرى كالبريد أو إلكترونياً أو من خلال وسائل الإعلام المختلفة والرد عليها.
 
 
جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى للمحافظ برؤساء الأحياء بحضور نواب المحافظ واللواء محمد الشيخ السكرتير العام.
 
 
 

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