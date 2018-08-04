الحماية المدنية تنقذ 4 أشخاص تعطل بهم مصعد داخل عقار بعابدين

تمكنت قوات الإنقاذ البرى بالحماية المدنية بالقاهرة من استخراج أربع أشخاص عالقين داخل مصعد عقار بمنطقة عابدين.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية القاهرة بلاغا بتعطل مصعد كهربائى (أسانسير) بعقار سكنى وبداخلة محتجزين بدائرة قسم شرطة عابدين، وأمر اللواء أسامة فاروق مدير الحماية للمدنية بالقاهرة بانتقال رجال اﻹنقاذ البرى إلى المكان لإنقاذهم.

وتم إخطار اللواء محمد منصور، مساعد الوزير، مدير أمن القاهرة الذى وجه بسرعة الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة التى وصلت لمكان البلاغ، حيث تبين عطل بمصعد عقار، كائن بــ 14 شارع الجمهورية، أمام محكمة عابدين بالدور الرابع من العقار، المكون من 11 طابقا، وبه 4 أشخاص، فتم انتشالهم واستخراجهم بحالة صحية جيدة .