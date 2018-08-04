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الحماية المدنية تسيطر على حريق هائل بمصنع مكرونة بالمنوفية

السبت، 04 أغسطس 2018 11:34 ص
الحماية المدنية تسيطر على حريق هائل بمصنع مكرونة بالمنوفية حريق مصنع - ارشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق هائل بمصنع إنتاج مكرونة بقرية دبركى التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية.

 

تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد ياسر جلال مدير إدارة الحماية المدنية بالمديرية،  يفيد بنشوب حريق هائل بمصنع إنتاج مكرونة بقرية دبركى دائرة المركز.

 

على الفور تم الدفع بـ6 سيارات من الحماية المدنية للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الأماكن المحيطة، وبالمعاينة تبين أن الحريق نشب بمصنع إنتاج مكرونة على مساحة 5 قراريط ويضم مبنيين أحدهما للإدارة والآخر للإنتاج، وشب الحريق بالطابق الثانى لمبنى الإنتاج.

 

وسيطرت القوات على الحريق، ومنعت امتداد النيران إلى خزان وقود يصل إلى 3 أطنان، بعد محاصرة النيران ومنع امتداد ألسنتها إلى الخزان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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