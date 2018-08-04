الجيش الكولومبى يتهم "جيش التحرير الشعبى" باختطاف عناصر من الشرطة

بوجوتا (أ ش أ)

أعلن الجيش الكولومبى، أمس الجمعة، أن 3 ضباط شرطة وجنديا كانوا من بين 6 أشخاص اختطفهم مسلحون يُشتبه فى انتمائهم لحركة جيش التحرير الشعبى اليسارية فى مناطق الغابات شمالى البلاد.

ونقلت شبكة "فرانس 24" عن الجيش الكولومبى قوله إن الأشخاص الستة كانوا مسافرين على متن قارب فى نهر أركويا عندما قام "مسلحون يرتدون زياً عسكرياً باحتجازهم بشكل غير قانوني".

وأوضح الجيش أن الجندى المختطف الذى كان على متن القارب يعانى من مرض مدارى وكان بحاجة إلى "علاج عاجل".

وتأتى عملية الاختطاف هذه بعد يومين من اعتراف الرئيس الكولومبى المنتهية ولايته خوان مانويل سانتوس بالفشل فى مسعاه للتوقيع على إتفاقية لوقف إطلاق النيران مع متمردى "جيش التحرير الشعبي" قبل تسليمه السلطة إلى ايفان دوكى الثلاثاء المقبل.