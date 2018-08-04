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"التنظيم والإدارة" يدرس مقترحا باعتماد 4 أيام عمل للموظفين و3 إجازة

السبت، 04 أغسطس 2018 08:52 م
"التنظيم والإدارة" يدرس مقترحا باعتماد 4 أيام عمل للموظفين و3 إجازة مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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يعكف جهاز التنظيم والإدارة على الانتهاء من المقترحات الخاصة بالقرار الذي أصدره الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن تشكيل لجنة لدراسة تقليص عدد أيام العمل للعاملين ببعض الجهات الإدارية بالدولة دون المساس بمستحقاتهم وأجورهم ،حيث من المقرر أن تعرض اللجنة نتائج عملها علي رئيس الوزراء خلال الشهر الجارى. 
 
وقالت مصادر مسئولة بالحكومة، إن اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور صالح الشيخ ، رئيس جهاز التنظيم والإدارة المختصة بتقليص عدد أيام  وساعات العمل للعاملين ببعض الجهات الإدارية في الدولة دون المساس بأجور العاملين ، ستعرض نتائج عملها ومقترحاتها على الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء خلال الأيام المقبلة. 
 
وأوضحت المصادر لـ" اليوم السابع"، أن الهدف من هذا القرار ترشيد الإنفاق، وتخفيف الازدحام المرورى، لافته إلى أن هناك عدد من المقترحات التى ستعرض على رئيس الوزراء من قبل اللجنة المكلفة بذلك، لاختيار المقترح الأفضل والأنسب. 
 
وأشارت المصادر، إلى أنه من بين المقترحات التي تعمل عليها اللجنة هي زيادة عدد الإجازات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة لـ ٣ أيام واعتماد 4 ايام للعمل فقط، مع زيادة ساعات العمل أو تقسيم العمل لنظام الشفتات. 
 
وفي السياق ذاته، قال مصدر مسئول بمجلس الوزراء إن المقترح حتى الآن لم يعتمد مقترحا بعينه، وإن الأمر يتوقف على تقرير اللجنة المعنية بذلك، وعرضها لآليات تنفيذ المقترح الذي سيتم التوافق حوله. 
 
 
 

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