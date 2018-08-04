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"التموين": إضافة المواليد للبطاقات بدل التالف والفاقد الجارى استخراجها

السبت، 04 أغسطس 2018 11:02 م
"التموين": إضافة المواليد للبطاقات بدل التالف والفاقد الجارى استخراجها الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية  السماح لأصحاب بطاقات التموين بدل التالف أو الفاقد أو بطاقات الفصل الاجتماعى أو البطاقات الجديدة طبقا للقرار الوزارى، والذى تقدم أصحابها بطلبات الى مكاتب التموين لاستخراجها ،ومازالت تحت الطبع  بإضافة  المواليد الجديدة على هذه  البطاقات شريطة الموافقة على هذه الطبات، وذلك تسهيلا على المواطنين الذى تقدمو لاستخراج  البطاقات.

 

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أكدت أنه يتم إضافة المواليد على بطاقة تموين الجد فى حالة إذا كان الأب مستفيد ومستحق للصرف فى بطاقة ذويه التموينية، وكذلك عدم مواليد على بطاقة الجد للأم إلا فى حالة إذا كانت الأم مستفيدة ومستحقة للصرف فى بطاقة ذويها التموينية، إذا كانت أرملة أو مطلقة، كما يتم إضافة الأبناء المستحقين للإضافة للبطاقات التموينية التى تم تنفيذ طلب لها النظام "بدل فاقد، تالف، فصل اجتماعى، بطاقات مستجد طبقا للقرار 178 لسنه 2017 والتى تم الموافقة.

 

 

وتضمن قرار وزير التموين الذى ينفرد "اليوم السابع" بنشر تفاصيله، أن يتم البدء فى ملء ستمارات إضافة المواليد اعتبارا من أول شهر أغسطس وحتى 31/10/2018 ولا يتجاوز عدد المواليد الذين سيتم إضافتهم على بطاقة التموين عن 3 أفراد أما بالنسبة للمواليد الجديدة الذى سيتم إضافتهم على البطاقات هى مواليد من 1/1 /2006 وحتى 31/12/2015.

 

وأكد القرار، على أن الفئات المستحقة لإضافة المواليد الجديدة ومن أصحاب البطاقات التموينية، هم المستفيدون من معاش الضمان الاجتماعى والسادات ومبارك وتكافل وكرامة والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوى الاحتياجات الخاصة والقصر الذى ليس لهم عائل أو دخل ثابت، والعمالة الموسمية المؤقتة بموجب بحث اجتماعى بدخلهم وبحد أقصى 2000 جنيه.

 


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تعرف على الفئات المستفيدة من إضافة المواليد الجديدة بالبطاقات × 8 معلومات

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